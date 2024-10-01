«Байер» — «Милан». Прогноз на матч Лиги чемпионов (1.10.2024)

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вчера, 11:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.71. Успех «Милана» оценивается по коэффициенту 4.9 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.25.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Байер» проиграл лишь один матч в Бундеслиге, а в целом очень похож на свой же образец прошлого сезона. Команда уверенно выиграла первый тур Лиги чемпионов и сейчас на своем поле попробует использовать нестабильность итальянского соперника, чтобы пробиться в группу лидеров турнирной таблицы по итогу двух туров. В прошлом туре чемпионата «Байер» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), а ранее вырвал победу у «Вольфсбурга» (4:3).

«Милан» выиграл две последние встречи, однако у клуба проблемы никуда не делись, а тренерский штаб все еще под угрозой попрощаться с командой. Первый тур Лиги чемпионов коллектив проиграл и есть большая угроза, что проиграет второй, поэтому гостям очень нужен результат в Леверкузене. Два последних матча «россонери» завершились победами над «Лечче» (3:0) и «Интером» (2:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» проиграл в четырех встречах из десяти последних на выезде

Восемь из десяти домашних матчей немецкого клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этом противостоянии, а «Милан» очень неважно в последнее время играет на выезде. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Пари.