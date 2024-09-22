«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.09.2024)

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22 сентября 2024, 14:30

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.3 в букмекерской конторе Пари. Те, кто верит в победу «Вольфсбурга» могут поставить за 10. Коэффициент на ничью составляет 6.1.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.7, в то время как низовой исход оценивается по 2.17. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

Чемпион Германии за три тура смог набрать шесть очков и уже уступает шесть пунктов лидеру «Баварии», имея матч в запасе. Если «фармацевты» не смогут выиграть у «Вольфсбурга», то разрыв особо не сократится, поэтому хозяева понимают всю важность противостояния. В прошлом туре чемпионата Германии «Байер» крупно обыграл на выезде «Хоффенхайм» (4:1), а в Лиге чемпионов разгромил «Фейеноорд» (4:0).

«Вольфсбург» одержал только одну победу в трех стартовых турах чемпионата Германии, что не может радовать болельщиков. Впереди выездной поединок с «Байером» и шансов набрать там очки очень мало, что может опустить гостей в турнирной таблице еще ниже. Тем не менее, в футбол случается разное и если гости смогут забить первыми, вполне возможно шансы набрать очки появятся. В последнем туре Бундеслиги «Вольфсбург» уступил на своем поле «Айнтрахту» (1:2).

Информация для ставок

«Байер» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вольфсбург» не проигрывает уже четыре матча подряд на выезде

«Байер» одержал три победы в пяти последних поединках с «Вольфсбургом»

Прогноз

«Байер» выглядит гораздо сыграннее и сильнее своего соперника, а потому проблем не должно возникнуть. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Пари.