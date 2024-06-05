Бельгия – Черногория. Прогноз на международный товарищеский матч (05.06.2024)

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вчера, 18:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.21. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.1. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.15

Форма команд

Бельгия очень хочет добиться высоких результатов на этом Евро 2024, поэтому Доменико Тедеско и его штаб делают все, чтобы максимально качественно подготовить футболистов к первым турам группового этапа. Матч с Черногорией во много моделирует игры с несколькими соперниками из группы, поэтому соперник подобран очень грамотно. Два последних матча сборной Бельгии завершились ничейным результатом с Англией (2:2) и миром с командой Ирландии (0:0).

Черногория не смогла протиснуться на турнир сквозь амбициозные Венгрию и Сербию, поэтому футболистам остается играть товарищеские поединки. Коллектив собран во многом из опытных футболистов, поэтому он определенно будет иметь шансы на следующем отборе, но нужно стать стабильнее и не раздавать очки прямым конкурентам. В прошлой игре сборная Черногории обыграла на своем поле Северную Македонию (1:0), а ранее одолела Беларусь (2:0).

Информация для ставок

Сборная Бельгии выиграла шесть из десяти последних матчей, при этом четыре матча закончив ничьими

Черногория забивала только в пяти из десяти последних поединках на выезде

Команда Бельгии пропустила восемь мячей в десяти последних домашних матчах

Прогноз

Бельгия является фаворитом в этом поединке и вероятнее всего одержит победу, но мы предполагаем, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.