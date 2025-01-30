«Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (01.02.2025)

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вчера, 23:47

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Ливерпуль», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Выбрать победу хозяев можно по 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.12. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.52.

Форма команд

«Борнмут» проводит мощный сезон и рассчитывает на место в еврокубках. Коллектив набрал 40 очков и занимает седьмое место, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с лидером АПЛ хозяева постараются сделать все, чтобы набрать очки, учитывая длительную серию без поражений на своем поле. Два последних матча «Борнмута» завершились «Ноттингем Форест» (5:0) и успехом с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).

«Ливерпуль» завершил групповой этап Лиги чемпионов поражением от ПСВ (2:3) резервным составом, ведь клубу куда более интересна игра с «Борнмутом», которая точно не будет легкой. «Красные» лидируют в турнирной таблице с набранными 53 баллами и опережает на шесть пунктов «Арсенал», при этом имея игру в запасе. В еще одной недавней встрече «Ливерпуль» крупно обыграл «Ипсвич» (4:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют»

«Борнмут» не проигрывает уже 12 матчей на своем стадионе

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Борнмута»

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