«Ботафого» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (08.07.2024)

1720354198

07 июля 2024, 15:09

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Атлетико Минейро», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать за 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Ботафого» на данный момент находится в группе лидеров Серии А и набрал уже 27 очков. Команда идет на втором месте и отстает от лидера Фламенго на четыре пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В случае победы коллектив сможет сократить расстояние до минимума, что является лучшей мотивацией. Два последних поединка «Ботафого» завершились выездной победой над «Куяба» (2:1) и ничьей с «Васко да Гама» (1:1).

«Атлетико Минейро» выступает куда менее стабильно и перед стартом очередного тура довольствуется лишь 11 местом с 18 баллами. Коллектив отстает от лидера на 11 пунктов и намерен попытаться хотя бы продвинуться выше на несколько позиций, чтобы занять более высокие места в борьбе за попадание международные кубки. В прошлом туре чемпионата «Атлетико Минейро» проиграл на своем поле «Фламенго» (2:4), а ранее поделил очки с «Атлетико Гойаниенсе» (1:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Ботафого» завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико Минейро» выиграл только одну встречу из шести последних

«Ботафого» проиграл три из пяти последних встреч «Атлетико Минейро»

Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ботафого» показывает отличную физическую форму, но в последнее время часто допускает осечки. Тем не менее, предлагаем поверить в хозяев по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.