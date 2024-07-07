«Ботафого» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (08.07.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Атлетико Минейро», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать за 3.35.
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3 : 0
завершен
08 июля 2024, 02:30
понедельник
Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.
Форма команд
«Ботафого» на данный момент находится в группе лидеров Серии А и набрал уже 27 очков. Команда идет на втором месте и отстает от лидера Фламенго на четыре пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В случае победы коллектив сможет сократить расстояние до минимума, что является лучшей мотивацией. Два последних поединка «Ботафого» завершились выездной победой над «Куяба» (2:1) и ничьей с «Васко да Гама» (1:1).
«Атлетико Минейро» выступает куда менее стабильно и перед стартом очередного тура довольствуется лишь 11 местом с 18 баллами. Коллектив отстает от лидера на 11 пунктов и намерен попытаться хотя бы продвинуться выше на несколько позиций, чтобы занять более высокие места в борьбе за попадание международные кубки. В прошлом туре чемпионата «Атлетико Минейро» проиграл на своем поле «Фламенго» (2:4), а ранее поделил очки с «Атлетико Гойаниенсе» (1:1).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Ботафого» завершились исходом «обе забьют»
- «Атлетико Минейро» выиграл только одну встречу из шести последних
- «Ботафого» проиграл три из пяти последних встреч «Атлетико Минейро»
- Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Ботафого» показывает отличную физическую форму, но в последнее время часто допускает осечки. Тем не менее, предлагаем поверить в хозяев по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.