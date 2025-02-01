«Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (2.02.2025)

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сегодня, 02:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брентфорд». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «шпор» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.35.

Форма команд

«Брентфорд» держится в середине турнирной таблицы и старается не опускаться в нижнюю ее часть. Команда на данный момент занимает 11 место с 31 баллом и опережает «Тоттенхэм» на целых семь пунктов. Тем не менее, расслабляться хозяевам не стоит, ведь «шпоры» даже не в лучшем состоянии могут настроиться на отдельный поединок. Два последних матча «Брентфорда» завершились выездной победой с «Кристал Пэлас» (2:1) и домашним поражением от «Ливерпуля» (0:2).

«Тоттенхэм» проводит не лучший сезон и участие в еврокубках на будущий сезон сейчас под большим вопросам. «Шпоры» набрали лишь 24 балла и остановились на 15 месте, что огорчает как болельщиков, так и руководство клуба. Предстоящая игра будет тяжелой, но при качественной обороне и дисциплинированной игре у гостей будут неплохие шансы даже на победу. В прошлой игре Лиги Европы «Тоттенхэм» разобрался с «Эльфсборгом» (3:0), а в АПЛ уступил на своем поле «Лестеру» (1:2).

Информация для ставок

«Брентфорд» победил лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних выездных поединков

«Тоттенхэм» выиграл два последних матча у «Брентфорда»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В обоих коллективах нет большой уверенности, поэтому предлагаем обратить внимание на тоталы. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мостбет.