«Фенербахче» — «Атлетик». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (11.12.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.45. В случае победы «Атлетика», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.
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0 : 2
завершен
11 декабря 2024, 18:30
среда
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Фенербахче» только в прошлом туре прервал победную серию, но вряд ли эта неудача может повлиять на настрой турецкого коллектива. Команда занимает 15 место в групповом турнире с восемью баллами и нуждается в очках, чтобы закрепиться в зоне Лиги Европы. В матче с одним из лидеров Лиги Европы, «желто-черные» рассчитывают, как минимум не проиграть. Два последних матча «Фенербахче» завершились поражением от «Бешикташа» (0:1) и успехом с «Газиантепом» (3:1).
«Атлетик» Бильбао находится в отличной форме и имеет целую серию побед, а не проигрывает во всех турнирах еще дольше. На данный момент «баски» идет на втором месте с 13 баллами и уступают «Лацио» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Матч в Турции будет максимально сложный и поэтому даже ничейный результат не станет для гостей провалом. В прошлой игре «Атлетик» обыграл «Вильярреал» (2:0), а ранее вырвал победу у мадридского «Реала» (2:1).
Информация для ставок
- «Фенербахче» проиграл только два матча из последних десяти во всех турнирах
- «Атлетик» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех ничьих
- Единственный товарищеский матч между клубами завершился нулевой ничьей
Прогноз
«Фенербахче» будет атаковать большими силами и наверняка забьет, но с такой же вероятностью не сможет сохранить свои ворота на замке. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.