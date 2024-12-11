«Фенербахче» — «Атлетик». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (11.12.2024)

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11 декабря 2024, 05:26

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.45. В случае победы «Атлетика», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Фенербахче» только в прошлом туре прервал победную серию, но вряд ли эта неудача может повлиять на настрой турецкого коллектива. Команда занимает 15 место в групповом турнире с восемью баллами и нуждается в очках, чтобы закрепиться в зоне Лиги Европы. В матче с одним из лидеров Лиги Европы, «желто-черные» рассчитывают, как минимум не проиграть. Два последних матча «Фенербахче» завершились поражением от «Бешикташа» (0:1) и успехом с «Газиантепом» (3:1).

«Атлетик» Бильбао находится в отличной форме и имеет целую серию побед, а не проигрывает во всех турнирах еще дольше. На данный момент «баски» идет на втором месте с 13 баллами и уступают «Лацио» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Матч в Турции будет максимально сложный и поэтому даже ничейный результат не станет для гостей провалом. В прошлой игре «Атлетик» обыграл «Вильярреал» (2:0), а ранее вырвал победу у мадридского «Реала» (2:1).

Информация для ставок

«Фенербахче» проиграл только два матча из последних десяти во всех турнирах

«Атлетик» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех ничьих

Единственный товарищеский матч между клубами завершился нулевой ничьей

Прогноз

«Фенербахче» будет атаковать большими силами и наверняка забьет, но с такой же вероятностью не сможет сохранить свои ворота на замке. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.