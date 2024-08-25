«Фиорентина» — «Венеция». Прогноз на матч Серии А (25.08.2024)

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25 августа 2024, 16:45

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48. Рискнуть на успех «Венеции» можно по 7.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Фиорентина» сыграла настоящий триллер в Лиге конференций и все же упустила победу на своем поле, а новый звездный голкипер команды Давид де Хеа в дебютном поединке пропустил сразу три мяча. Теперь коллективу надо переключиться на чемпионат, где в первом туре команда добилась лишь ничьей. В домашней игре с «Венецией» от хозяев ждут только победы и надежной игры в обороне. Два последних матча команды из Флоренции завершились вничью с «Пушкаш Академи» (3:3) и «Пармой» (1:1).

«Венеция» вновь вернулась в Серию А и снова стартовала в ней с поражения. Команде очень важно закрепиться в чемпионате и избавиться от прозвища «команды-лифта», которая барражирует между дивизионами. Гости наверняка постараются продлить серию матчей с пропущенными мячами для Давида де Хеа и за этим будет интересно наблюдать. В первом туре Серии А «Венеция» на выезде уступила «Лацио» (1:3).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Венеции» завершились исходом «обе забьют»

«Фиорентина» не проигрывает на своем поле уже 11 матчей подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

«Фиорентина» на своем стадионе выступает очень мощно и редко проигрывает. Предлагаем поверить в команду из Флоренции и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48.