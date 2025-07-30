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«Флуминенсе» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (3.08.2025)

сегодня, 13:23
Флуминенсе

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.77. В случае победы «Гремио», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать за 3.5.

Бразилия. Серия A 2025
Флуминенсе
Гремио
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
- : -
03 августа 2025, 03:00
воскресенье
ВыигрышПроигрышНичьяПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.77 3.48 5.05
Pinnacle 1.79 3.48 4.89

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Флуминенсе» на данный момент идёт в середине турнирной таблицы на 12 месте, с 20 заработанными очками в 15 встречах. Разница мячей отрицательная, на 17 забитых приходится 20 пропущенных. Две последние встречи «Флуминенсе» завершились поражениями от «Палмейраса» (1:2), и «Сан-Паулу» (1:3).

«Гремио» на сегодняшний день играет ненамного хуже своего оппонента, и занимает 14 место, с таким же количеством очков. Разница мячей отрицательная, 16 забитых, и 22 пропущенных. Две последние встречи «Гремио» завершились поражением от «Палмейраса» (0:1), и победой над «Форталезой» (2:1).

Информация для ставок

  • «Флуминенсе» проиграл пять последних встреч
  • «Гремио» выиграл четыре матча из пяти последних
  • Четыре из пяти очных встреч между командами завершились с тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды сейчас играют очень нестабильно и определять победителя было бы крайне рискованно. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 1.95 1.76 1.56 2.43 1.22 3.82
Pinnacle 2.01 1.83 1.56 2.46
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