«Галатасарай» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч Лиги Европы (21.01.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.22. Ничейный результат котируется по 7, а победа «Динамо» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 14.
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сегодня, 18:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.
Форма команд
«Галатасарай» идет в группе лидеров Лиги Европы и после шести туров смог набрать уже 12 очков, отставая сразу от двух конкурентов на один балл. Команда пытается закончить выступления в первой восьмерке, чтобы не играть дополнительный раунд плей-офф и домашний матч с аутсайдером является отличным шансом как минимум закрепиться на своем месте. Два последних матча турецкого клуба завершились победой над «Башакшехиром» (2:1) и ничьей с «Хатайспором» (1:1).
«Динамо» Киев все еще не набирало очков в этом розыгрыше Лиги Европы и рискует остаться без них по итогу группового раунда. Коллектив заслуженно идет на последнем месте и в выездной игре с мотивированным «Галатасараем» вряд ли сможет что-либо противопоставить турецкому коллективу. В двух последних товарищеских поединках «Динамо» добилось побед над «Марибором» (2:0) и ЦСКА 1948 (4:1).
Информация для ставок
- «Галатасарай» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех ничьих
- Четыре из пяти последних матчей «Динамо» Киев завершились исходом «обе забьют»
- Восемь последних матче «Галатасарая» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Галатасарай» выступает уверенно на своем поле и постарается оказывать максимальное давление на соперника с первых минут. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в первом тайме по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.