Шотландия – Гибралтар. Прогноз на товарищеский поединок (03.06.2024)

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вчера, 15:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что огромным фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.03. Победа сборной Гибралтара оценивается за 50, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 18.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 4.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 4.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.65.

Форма команд

Шотландия совсем скоро начнет свой путь на Евро 2024 и сейчас старается максимально сплотить коллектив и добиваться побед, чтобы в хорошем настроении подойти к первому туру группового раунда. Коллектив наверняка обыграет своего нынешнего соперника, но главное, это необходимо сделать без повреждений и других неприятных моментов. В двух последних поединках сборная Шотландии проиграла Северной Ирландии (0:1) и Нидерландам (0:4).

Гибралтар к своему сожалению, не может существенно прогрессировать, ведь население очень маленькое и набрать достойный конкурентоспособный состав. Совсем недавно Гибралтар проиграл в плей-офф Лиги Наций по сумме двух матчей Литве (0:1, 0:1). В поединке с Шотландией даже забитый гол будет большим достижением, поэтому рассчитывать на примерно равный матч не стоит, даже с учетом того, что он товарищеский.

Информация для ставок

Сборная Гибралтара проиграла 12 последних поединков подряд

Шотландия не может выиграть уже семь последних матчей подряд

Два последних матча между сборными завершились крупными победами Шотландией (6:1, 6:0)

Прогноз

Шотландия имеет подавляющее преимущество в личных встречах и на нейтральном поле имеет огромные шансы одержать победу. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-3.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.