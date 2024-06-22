Грузия – Чехия. Прогноз на матч чемпионата Европы (22.06.2024)

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вчера, 14:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются чехи. Сделать ставку на победу команды можно по коэффициенту 1.87. Победа сборной Грузии оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Сборная Грузии хорошо играла в первой встрече с Турций, но не смогла набрать очки и теперь будет вынуждена добиваться результатов в оставшихся матчах. Мало кто верит, что коллективу удастся выйти в плей-офф, но выглядеть достойно на турнире у него точно получается на данный момент времени. В первом туре с Турцией команда Грузии проиграла (1:3), а в товарищеской встрече переиграла Черногорию (3:1).

Чехия не смогла удержать даже ничейный результат с Португалией (1:2), хотя по ходу матча даже выигрывала у более сильного соперника. Тем не мене, коллектив все еще оставляет за собой реальные шансы на выход в плей-офф. В случае победы для Чехии станет решающим третий тур, в котором все и прояснится. До поражения от Португалии, сборная Чехии одолела в товарищеской игре Северную Македонию (2:1).

Информация для ставок

Грузия выиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах

Чехия выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

Сборная Чехии забивает в пяти последних матчах подряд

Прогноз

Чехия расстроена поражением в первом туре и максимально мотивирована на матч с Грузией. Предлагаем поверить в чешский коллектив и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.