«Хетафе» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2024)

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вчера, 12:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Поверить в победу «Хетафе» можно по коэффициенту 5, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.75.

Форма команд

«Хетафе» в нынешнем сезоне является крепким середняком Ла Лиги и довольно часто отбирает очки у сильных команд. На данный момент коллектив располагается на десятом месте с 43 баллами и уступает «Валенсии» пять пунктов. В домашнем матче с «Атлетико» команда постарается добиться еще одной победы и возможно сократить отставание от конкурента. Два последних поединка «Хетафе» завершились минимальным поражением от «Кадиса» (0:1) и неудачей с «Атлетиком» Бильбао (0:2).

«Атлетико» играл нестабильно в этом сезоне, но практически завоевал место в Лиге чемпионов. «Матрасники» идут на четвертой позиции с 70 баллами и опережает «Атлетик» Бильбао на восемь пунктов, поэтому вряд ли уступит конкуренту свое место. Тем не менее, Диего Симеоне нужны усиления на некоторые позиции, чтобы конкурировать за чемпионство в следующем сезоне. В прошлом туре «Атлетико» минимально одолел «Сельту» (1:0), а ранее с тем же счетом обыграл «Мальорку» на выезде.

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл только три матча из десяти последних на своем стадионе

«Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хетафе» проиграл «Атлетико» три из пяти матчей при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не имеют турнирных задач, а поэтому от них стоит ожидать более открытой игры и судя по статистике, они ее покажут. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.