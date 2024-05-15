«Хетафе» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Поверить в победу «Хетафе» можно по коэффициенту 5, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.6.
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0 : 3
завершен
вчера, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.75.
Форма команд
«Хетафе» в нынешнем сезоне является крепким середняком Ла Лиги и довольно часто отбирает очки у сильных команд. На данный момент коллектив располагается на десятом месте с 43 баллами и уступает «Валенсии» пять пунктов. В домашнем матче с «Атлетико» команда постарается добиться еще одной победы и возможно сократить отставание от конкурента. Два последних поединка «Хетафе» завершились минимальным поражением от «Кадиса» (0:1) и неудачей с «Атлетиком» Бильбао (0:2).
«Атлетико» играл нестабильно в этом сезоне, но практически завоевал место в Лиге чемпионов. «Матрасники» идут на четвертой позиции с 70 баллами и опережает «Атлетик» Бильбао на восемь пунктов, поэтому вряд ли уступит конкуренту свое место. Тем не менее, Диего Симеоне нужны усиления на некоторые позиции, чтобы конкурировать за чемпионство в следующем сезоне. В прошлом туре «Атлетико» минимально одолел «Сельту» (1:0), а ранее с тем же счетом обыграл «Мальорку» на выезде.
Информация для ставок
- «Хетафе» выиграл только три матча из десяти последних на своем стадионе
- «Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Хетафе» проиграл «Атлетико» три из пяти матчей при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды не имеют турнирных задач, а поэтому от них стоит ожидать более открытой игры и судя по статистике, они ее покажут. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.