«Хетафе» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.05.2024)

1716706554

вчера, 09:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Поверить в победу «Мальорки» можно по коэффициенту 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.68. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагается за 1.95.

Форма команд

«Хетафе» провел средний сезон и закономерно заканчивает его в середине турнирной таблицы. Коллектив набрал 43 балла и идет на 12 месте и за один тур сильно не сместится вниз или вверх. На своем поле хозяева постараются красиво завершить сезон и обыграть финалиста кубка Испании, у которого дела в чемпионате совсем не заладились. В двух последних матчах «Хетафе» проиграл «Алавесу» (0:1) и «Атлетико» (0:3).

«Мальорка» может быть довольна выходов в финал кубка Испании, но и разочарована выступлениями в чемпионате, ведь расположилась совсем близко к зоне вылета, а именно на 17 месте с 37 баллами и отрывом в четыре балла от зоны вылета. В следующем сезоне клуб явно постарается выглядеть стабильнее. Два последних матча «Мальорки» завершились ничьими с «Альмерией» (2:2) и «Осасуной» (1:1).

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл четыре последних матча, не забив ни одного мяча

«Мальорка» не может выиграть уже 10 матчей подряд в основное время

Четыре из пяти поединков команд закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре последних матча между клубами из пяти завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Клубы достаточно редко обмениваются забитыми мячами и существует большая вероятность, что в этот раз этого также не произойдет. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.