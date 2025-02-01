«Хетафе» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.02.2025)

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сегодня, 00:43

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Поверить в победу «Севильи» можно по коэффициенту 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают за 2.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.7.

Форма команд

«Хетафе» показывает средние результаты в этом сезоне и на данный момент располагаются на 14 месте с 23 баллами. Коллектив отстает на четыре пункта и сможет сократить расстояние, если сможет одолеть «Севилью» в личной встрече. Поединок будет интересным и напряженным, ведь оба коллектива рассчитывают на места повыше нынешних. Два последних матча «Хетафе» завершились крупной победой над «Реалом» Сосьедад (3:0) и ничьей с «Барселоной» (1:1).

«Севилья» уже несколько сезонов не обретет былую стабильность и является середняком Ла Лиги, который иногда близко подходит к зоне вылета. Сейчас команда располагается на 12 месте с 28 баллами и в трех очках находится от зоны еврокубков за счет высокой плотности в турнирной таблице. В прошлой встрече «Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1), а ранее на выезде обыграла «Жирону» (2:1).

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Севильи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Хетафе» проиграл «Севилье» три из пяти матче при двух победах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Хетафе» играет на своем поле против нестабильной и слабой «Севильи» и вполне может добиться успеха в такой ситуации. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.