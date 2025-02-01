«Хетафе» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.02.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Поверить в победу «Севильи» можно по коэффициенту 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают за 2.9.
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сегодня, 16:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.7.
Форма команд
«Хетафе» показывает средние результаты в этом сезоне и на данный момент располагаются на 14 месте с 23 баллами. Коллектив отстает на четыре пункта и сможет сократить расстояние, если сможет одолеть «Севилью» в личной встрече. Поединок будет интересным и напряженным, ведь оба коллектива рассчитывают на места повыше нынешних. Два последних матча «Хетафе» завершились крупной победой над «Реалом» Сосьедад (3:0) и ничьей с «Барселоной» (1:1).
«Севилья» уже несколько сезонов не обретет былую стабильность и является середняком Ла Лиги, который иногда близко подходит к зоне вылета. Сейчас команда располагается на 12 месте с 28 баллами и в трех очках находится от зоны еврокубков за счет высокой плотности в турнирной таблице. В прошлой встрече «Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1), а ранее на выезде обыграла «Жирону» (2:1).
Информация для ставок
- «Хетафе» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей «Севильи» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Хетафе» проиграл «Севилье» три из пяти матче при двух победах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Хетафе» играет на своем поле против нестабильной и слабой «Севильи» и вполне может добиться успеха в такой ситуации. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.