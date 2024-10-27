«Хетафе» — «Валенсия». Прогноз на матч Ла Лиги (27.10.2024)

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27 октября 2024, 16:38

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 3.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Хетафе» практически не выигрывал в последнее время, но пытается набирать очки за счет ничейных результатов. Команда занимает 16 место с девятью баллами и опережает «Валенсию» на три балла. На своем поле хозяева намерены обыграть последнюю команду Ла Лиги и порадовать болельщиков, которые соскучились за победами. Два последних матча «Хетафе» завершились ничьими с «Вильярреалом» (1:1) и «Осасуной» (1:1).

«Валенсия» проводит очень плохой сезон и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице с шестью набранными баллами. Команда отстает от спасительного 17 места на три очка и вполне может изменить ситуацию, если начнет стабильно набирать очки. В прошлом туре чемпионата Испании «Валенсия» проиграла «Лас-Пальмасу» (2:3) и ничьей в товарищеской игре со сборной Мексики (2:2).

Информация для ставок

Обе команды выиграли по одному матчу из десяти последних во всех турнирах

«Валенсия» забила лишь в одной игре из пяти последних

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

Матч будет очень непростым для обеих команд и с большой вероятностью хотя бы одна из них не сможет отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забью – нет» можно по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.