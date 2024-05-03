«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (03.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают гостей большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хоффенхайма», могут поставить по коэффициенту 5. Коэффициент на ничью составляет 5.3.
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сегодня, 21:30
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.12. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.
Форма команд
У «Хоффенхайма» есть возможность побороться за место в Лиге конференций, однако для этого необходимо набирать очки в ближайших поединках. На данный момент команда располагается на девятом месте с 39 баллами и отстает от своего соперника на 23 очка. В случае победы хозяева могут продвинуться выше в случае осечек конкурентов, которые совсем немного опережают их. В прошлом туре «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Бохуму» (2:3), а ранее на своем поле одолел «Боруссию» М (4:3).
«РБ Лейпциг» смог гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и выбился на четвертое место, опережая «Боруссию» Дортмунд уже на пять пунктов. Команда отстает от «Штутгарта» на два балла и может побороться за бронзовые медали, если сумеет добиться побед в оставшихся турах. Два последних поединка «РБ Лейпциг» завершились крупной победой над «Боруссией» Дортмунд (4:1) и минимальным успехом с «Хайденхаймом» (2:1).
Информация для ставок
- «Хоффенхайм» выиграл три домашних поединка из четырех последних
- «РБ Лейпциг» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Хоффенхайм» проиграл пять последних встреч «РБ Лейпциг»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики, предполагаем, что команды порадуют зрителей забитыми мячами в этот футбольный вечер. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.