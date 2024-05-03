«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (03.05.2024)

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сегодня, 10:52

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хоффенхайма», могут поставить по коэффициенту 5. Коэффициент на ничью составляет 5.3.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.12. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

У «Хоффенхайма» есть возможность побороться за место в Лиге конференций, однако для этого необходимо набирать очки в ближайших поединках. На данный момент команда располагается на девятом месте с 39 баллами и отстает от своего соперника на 23 очка. В случае победы хозяева могут продвинуться выше в случае осечек конкурентов, которые совсем немного опережают их. В прошлом туре «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Бохуму» (2:3), а ранее на своем поле одолел «Боруссию» М (4:3).

«РБ Лейпциг» смог гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и выбился на четвертое место, опережая «Боруссию» Дортмунд уже на пять пунктов. Команда отстает от «Штутгарта» на два балла и может побороться за бронзовые медали, если сумеет добиться побед в оставшихся турах. Два последних поединка «РБ Лейпциг» завершились крупной победой над «Боруссией» Дортмунд (4:1) и минимальным успехом с «Хайденхаймом» (2:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» выиграл три домашних поединка из четырех последних

«РБ Лейпциг» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Хоффенхайм» проиграл пять последних встреч «РБ Лейпциг»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды порадуют зрителей забитыми мячами в этот футбольный вечер. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.