«Интер» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (27.10.2024)

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27 октября 2024, 19:11

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Интер» бросился в погоню за «Наполи», который сейчас лидирует в Серии А и параллельно соперничает с «Ювентусом», который опережает всего на один пункт. В личной встрече с туринцами, чемпиону Италии крайне важно не проиграть на своем поле, а лучше побеждать и набирать полноценные три балла. Два последних матча «Интера» завершились минимальной победой над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов (1:0) и таким же успехом в чемпионате с «Ромой» (1:0).

«Ювентус» также идет в тройке лидеров с 16 баллами в активе и очень серьезно относится к предстоящей выездной игре с «Интером». Поражение по-настоящему осложнит команде ситуацию, а ничья оставит все как есть, а именно отставание от миланцев в один балл. В прошлом туре чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Лацио», а в Лиге чемпионов уступил на своем поле «Штутгарту» (0:1).

Информация для ставок

«Интер» выиграл уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Ювентус» проиграл два из десяти последних выездных поединков

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Большинство последних личных встреч команд завершилось нерезультативным футболом и в этот раз стоит ожидать подобного исхода. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Пари.