«Интер» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (27.10.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.
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4 : 4
завершен
27 октября 2024, 20:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Интер» бросился в погоню за «Наполи», который сейчас лидирует в Серии А и параллельно соперничает с «Ювентусом», который опережает всего на один пункт. В личной встрече с туринцами, чемпиону Италии крайне важно не проиграть на своем поле, а лучше побеждать и набирать полноценные три балла. Два последних матча «Интера» завершились минимальной победой над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов (1:0) и таким же успехом в чемпионате с «Ромой» (1:0).
«Ювентус» также идет в тройке лидеров с 16 баллами в активе и очень серьезно относится к предстоящей выездной игре с «Интером». Поражение по-настоящему осложнит команде ситуацию, а ничья оставит все как есть, а именно отставание от миланцев в один балл. В прошлом туре чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Лацио», а в Лиге чемпионов уступил на своем поле «Штутгарту» (0:1).
Информация для ставок
- «Интер» выиграл уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Ювентус» проиграл два из десяти последних выездных поединков
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Большинство последних личных встреч команд завершилось нерезультативным футболом и в этот раз стоит ожидать подобного исхода. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Пари.