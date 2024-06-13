Испания — Хорватия: прогноз на игру в рамках чемпионата Европы 2024

Ставки букмекеров
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На триумф Испании дают 1.99- : -сегодня, 19:00
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В случае победы Хорватии ставка сыграет в 4.41
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Ничья — 3.49
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Тотал больше 3.5 — 3.64
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Тотал меньше 3.5 — 1.24
Форма команд
Среди последних пяти игр, включая один матч с прошлого турнира, Испанская сборная выиграла три. Последний был товарищеским с Северной Ирландией и закончился он со счетом 5:1. Однако в конце марта встреча со сборной Бразилии закончилась вничью с результатом 3:3.
У Хорватии за тот же период времени нет ни одного матча который бы закончился вничью или проигрышем. Последняя встреча была товарищеской со сборной Португалии. Матч закончился со счетом 2:1.
Информация для ставок
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Последний междусобойчик проведенный летом 2023-го года закончился со счетом 1:0 в пользу Испании.
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Последний раз Хорватия победила Испанию в 2018-м году в рамках Лиги наций.
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У Хорватии побед больше, однако у испанцев соперники были сильнее.
Прогноз
Последние встречи между сборными закончились поражением Хорватии. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу Испании с коэффициентом 1.99.