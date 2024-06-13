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Испания — Хорватия: прогноз на игру в рамках чемпионата Европы 2024

13 июня 2024, 14:21
Сборная Испании

Ставки букмекеров

  • На триумф Испании дают 1.99

  • В случае победы Хорватии ставка сыграет в 4.41

  • Ничья — 3.49

  • Тотал больше 3.5 — 3.64

  • Тотал меньше 3.5 — 1.24

Форма команд

Среди последних пяти игр, включая один матч с прошлого турнира, Испанская сборная выиграла три. Последний был товарищеским с Северной Ирландией и закончился он со счетом 5:1. Однако в конце марта встреча со сборной Бразилии закончилась вничью с результатом 3:3.

У Хорватии за тот же период времени нет ни одного матча который бы закончился вничью или проигрышем. Последняя встреча была товарищеской со сборной Португалии. Матч закончился со счетом 2:1.

Информация для ставок

  • Последний междусобойчик проведенный летом 2023-го года закончился со счетом 1:0 в пользу Испании.

  • Последний раз Хорватия победила Испанию в 2018-м году в рамках Лиги наций.

  • У Хорватии побед больше, однако у испанцев соперники были сильнее.

Прогноз

Последние встречи между сборными закончились поражением Хорватии. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу Испании с коэффициентом 1.99.

Все комментарии
5jy4e3z84eky
5jy4e3z84eky
13 июня в 19:16
Сложно предсказать результат этого матча, так как обе команды имеют хорошую форму и опыт выступлений на крупных турнирах.
shlomo2
shlomo2
13 июня в 14:48
Поставлю в этом матче на то что Хорватия забьет свой гол.
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