Испания — Хорватия: прогноз на игру в рамках чемпионата Европы 2024

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13 июня 2024, 14:21

Ставки букмекеров

Форма команд

Среди последних пяти игр, включая один матч с прошлого турнира, Испанская сборная выиграла три. Последний был товарищеским с Северной Ирландией и закончился он со счетом 5:1. Однако в конце марта встреча со сборной Бразилии закончилась вничью с результатом 3:3.

У Хорватии за тот же период времени нет ни одного матча который бы закончился вничью или проигрышем. Последняя встреча была товарищеской со сборной Португалии. Матч закончился со счетом 2:1.

Информация для ставок

Последний междусобойчик проведенный летом 2023-го года закончился со счетом 1:0 в пользу Испании.

Последний раз Хорватия победила Испанию в 2018-м году в рамках Лиги наций.

У Хорватии побед больше, однако у испанцев соперники были сильнее.

Прогноз

Последние встречи между сборными закончились поражением Хорватии. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу Испании с коэффициентом 1.99.