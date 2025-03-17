Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Италия — Германия. Прогноз матча Лиги Наций (20.03.2023)

сегодня, 14:31
Германия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.7. Поверить в успех хозяев можно по 2.75. Ничейный результат котируется цифрой 3.25.

Лига наций 2024/2025
Италия
Германия
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
20 марта 2025, 22:45
четверг
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.753.192.77
Pari 2.75 3.25 2.75
Мелбет 2.75 3.20 2.77

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.75.

Форма команд

Сборная Италии долго лидировала в своей группе, но в последнем туре все-таки пропустила вперед Францию. Теперь команде придется встретиться с Германией в четвертьфинале и на своем поле ей очень важно победить, ведь ответная встреча будет максимально сложной. Тем не менее, практически любой результат перенесет вопрос о победителе в ответную встречу. Два последних матча Италии завершились поражением от Франции (1:3) и выездной победой над Бельгией (1:0).

Сборная Германии уверенно провела групповой турнир и без проблем выиграла в своем квартете, набрав 14 баллов. В решающих матчах Лиги Наций, коллектив постарается добиться успеха, но в начале нужно как минимум не проиграть Италии на ее стадионе. В случае поражения, гостям придется надеяться уже на ответный поединок. В прошлой игре Германия сыграла вничью с Венгрией (1:1), а ранее разгромила на своем поле Боснию и Герцеговину (7:0).

Информация для ставок

  • Сборная Италии выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних выездных поединков Германии завершились ничьей в основное время
  • Четыре из пяти последних матч между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а исход решит один или два гола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.57 1.75 2.13 1.39 3.06
Pari 1.75 2.10
Мелбет 2.47 1.57 1.75 2.12 1.41 3.00
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 