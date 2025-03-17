Италия — Германия. Прогноз матча Лиги Наций (20.03.2023)

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сегодня, 14:31

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.7. Поверить в успех хозяев можно по 2.75. Ничейный результат котируется цифрой 3.25.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.75.

Форма команд

Сборная Италии долго лидировала в своей группе, но в последнем туре все-таки пропустила вперед Францию. Теперь команде придется встретиться с Германией в четвертьфинале и на своем поле ей очень важно победить, ведь ответная встреча будет максимально сложной. Тем не менее, практически любой результат перенесет вопрос о победителе в ответную встречу. Два последних матча Италии завершились поражением от Франции (1:3) и выездной победой над Бельгией (1:0).

Сборная Германии уверенно провела групповой турнир и без проблем выиграла в своем квартете, набрав 14 баллов. В решающих матчах Лиги Наций, коллектив постарается добиться успеха, но в начале нужно как минимум не проиграть Италии на ее стадионе. В случае поражения, гостям придется надеяться уже на ответный поединок. В прошлой игре Германия сыграла вничью с Венгрией (1:1), а ранее разгромила на своем поле Боснию и Герцеговину (7:0).

Информация для ставок

Сборная Италии выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных поединков Германии завершились ничьей в основное время

Четыре из пяти последних матч между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а исход решит один или два гола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.