«Кремонезе» — «Венеция». Прогноз на матч плей-офф Серии В (30.05.2024)

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вчера, 13:14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кремонезе» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Венеции» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.55

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» оценивается за 1.75.

Форма команд

«Кремонезе» после ничьей в первом матче полуфинала с «Катанзаро» (2:2), на своем поле смог одержать убедительную победу над соперником (4:1). Коллектив в шаге от возвращения в Серию А спустя всего один год и имеет преимущество своего стадионе. В игре с «Венецией» хозяева постараются не допускать серьезных ошибок и найти свои моменты. Матч обещает быть интересным, ведь будет определен последний участник Серии А следующего сезона.

«Венеция» также играла несколько лет назад в Серии А и хочет туда вернуться, а нейтральные болельщики ждут коллектив благодаря их красивым футбольным формам, которыми клуб радует из года в год. На прошлом этапе «Венеция» в обоих матчах справилась с «Палермо» (2:1, 1:0) и теперь на выезде вынуждена сыграть с очень серьезным соперником. Встреча будет непростой, но порадует своей интригой болельщиков и любителей футбола.

Информация для ставок

«Кремонезе» не проигрывает уже пять матчей подряд

«Венеция» выиграла пять из десяти последних матчей на выезде

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кремонезе» сейчас выглядит очень стабильно и домашний стадион является большим преимуществом для финала плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.