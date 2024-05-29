«Кремонезе» — «Венеция». Прогноз на матч плей-офф Серии В (30.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кремонезе» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Венеции» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.55
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сегодня, 21:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» оценивается за 1.75.
Форма команд
«Кремонезе» после ничьей в первом матче полуфинала с «Катанзаро» (2:2), на своем поле смог одержать убедительную победу над соперником (4:1). Коллектив в шаге от возвращения в Серию А спустя всего один год и имеет преимущество своего стадионе. В игре с «Венецией» хозяева постараются не допускать серьезных ошибок и найти свои моменты. Матч обещает быть интересным, ведь будет определен последний участник Серии А следующего сезона.
«Венеция» также играла несколько лет назад в Серии А и хочет туда вернуться, а нейтральные болельщики ждут коллектив благодаря их красивым футбольным формам, которыми клуб радует из года в год. На прошлом этапе «Венеция» в обоих матчах справилась с «Палермо» (2:1, 1:0) и теперь на выезде вынуждена сыграть с очень серьезным соперником. Встреча будет непростой, но порадует своей интригой болельщиков и любителей футбола.
Информация для ставок
- «Кремонезе» не проигрывает уже пять матчей подряд
- «Венеция» выиграла пять из десяти последних матчей на выезде
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Кремонезе» сейчас выглядит очень стабильно и домашний стадион является большим преимуществом для финала плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.