«Крылья Советов» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России. (25.07.2025)

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24 июля 2025, 14:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Пари НН» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Крылья Советов» на данный момент занимают восьмое место в таблице, имея 1 очко в своем единственном сыгранном матче против «Акрона». Они отметились одним забитым голом и пропустили столько же, что свидетельствует о ничейном исходе встречи (1:1). Два матча, сыгранных до первого тура были завершены ничьёй с «Спартак» Москва (2:2), и поражением от «Ахмата» (0:1).

«Пари НН» занимает 15-е, место в таблице, команда не заработала ни одного очка. В своем единственном матче, против действующего чемпиона «Краснодара», они потерпели поражение с разницей в три гола, (0:3). Два матча, сыгранных до первого тура закончились победой над «Сочи» (1:0), и поражением от «КАМАЗА» (1:3).

Информация для ставок

«Крылья Советов» не выигрывают на протяжении семи встреч

«Пари НН» выиграл четыре раза за десять последних игр

Три из пяти матчей «Пари НН» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.