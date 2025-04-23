«Леганес» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.04.2025)

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вчера, 22:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Жирона». Команда играет на выезде, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Леганеса» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 1.9.

Форма команд

«Леганес» на данный момент находится в зоне вылета, занимая 19 место, имеет на своём счету 29 баллов. борьба за выживание подобралась к решающей стадии, и каждая осечка стоит дорого. В последний раз «Леганес» смог победить ещё в начале марта ― всего одного гола хватило, чтобы сломить сопротивление «Хетафе» (1:0). Два последних матча закончились поражением от «Барселоны» (0:1) и ничьёй с «Мальоркой» (0:0).

«Жирона» также располагается во второй части турнирной таблице. Занимает 16 место, имея 34 очка. Отрыв от своего оппонента пять баллов. В последних пяти матчах «Жирона» заработала всего одно очко, благодаря ничьёй с «Валенсией» (1:1)Два последних матча команды завершились поражениями с «Осасуной» (1:2) и «Бетисом» (1:3).

Информация для ставок

«Леганес» не выигрывает на протяжении 6 матчей

«Леганес» забил только 1 гол за три матча

«Жирона» имеет четырёх матчевую серию поражений

Прогноз

Матч будет сложным не только для «Леганеса», но и для «Жироны». Тем не менее, предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Пари.