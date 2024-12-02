«Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (03.12.2024)

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02 декабря 2024, 18:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вест Хэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Лестера» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Лестер» проиграл практически все последние матчи и на расстоянии одного пункта находится от зоны вылета. Если команда не хочет новый сезон начинать в Чемпионшипе, то хозяевам важно добиваться хороших результатов. В игре с «Вест Хэмом» команда постарается как минимум не проиграть, а победа и вовсе добавит уверенности в своих силах. Два последних матчах «Лестер» крупно проиграл «Брентфорду» (1:4) и уступил «Челси» (1:2).

«Вест Хэм» также не может быть доволен своим местом, ведь в нынешнем сезоне коллектив смог набрать лишь 15 пунктов. Такой результат позволяет «молотобойцам» лишь 14 место, но на пять пунктов опережать «Лестер». Тем не менее, лондонский клуб не должен недооценивать соперника, ведь может вновь потерять очки. Два последних матча «Вест Хэм» проиграл «Арсеналу» (2:5) и переиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Лестера» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

«Вест Хэм» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз