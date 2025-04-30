«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (2.05.2025)

1746029918

сегодня, 19:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.35. Поставить на гостей можно за 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Манчестер Сити» продолжает борьбу за место в топ-5, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда на данный момент идет на четвертой позиции с 61 баллом и опережает двух соперников всего на один балл. Победа над «волками» поможет хозяевам закрепиться на своем месте, а возможно и подняться выше. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Ноттингем Форест» (2:0) и «Астон Виллой» (2:1).

«Вулверхэмптон» находится в отличной форме и выиграл несколько поединков подряд. Команда располагается на 13 месте с 41 баллом и опережает на 20 пунктов зону вылета, поэтому спокойно доигрывают сезон. Матч с «Манчестер Сити» принципиален для гостей, и они попытаются навязать борьбу чемпиону Англии прошлого сезона. Два последних матча команды закончились победами над «Лестером» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» проиграл два из десяти последних матчей на своем поле

«Вулверхэмптон» выиграл шесть последних матчей подряд в чемпионате Англии

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» имеет хороший шанс прервать свою серию побед соперника и на своем поле приложит для этого все усилия. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.35 в букмекерской конторе Пари.