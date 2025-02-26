«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2025)

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вчера, 20:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.5. Поставить на гостей можно за 6.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» все еще не может стабилизировать свою игру и результаты, поэтому занимает только 15 место в турнирной таблице. Тем не мене, в этот раз команде будет противостоять аутсайдер АПЛ и хозяева обязаны набирать баллы, чтобы еще больше не усугубить свой затянувшийся кризис. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились ничьей с «Эвертоном» (2:2) и поражением от «Тоттенхэма» (0:1).

«Ипсвич» очень давно не побеждал в АПЛ и сейчас находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 17 баллами. Для клуба далеко не все потеряно, ведь ближайший соперник опережает его лишь на пять баллов, поэтому есть смысл бороться за каждый пункт в последующих матчах. В прошлом туре «Ипсвич» крупно проиграл «Тоттенхэму» (1:4), а ранее поделил очки на выезде с «Астон Виллой» (1:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

«Ипсвич» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ипсвича»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» наверняка одержит победу в этом матче, несмотря на все свои проблемы, иначе болельщики вряд ли им простят эту осечку. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.