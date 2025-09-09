«Марсель» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (9.09.2025)

1757434818

вчера, 19:20

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.35. Выбрать успех гостей можно по 7.7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Марсель» выдал очень плохой старт сезона и за три тура набрал лишь три пункта. Команда идет в середине турнирной таблицы и обязана побеждать во всех следующих матчах, если не хочет очень далеко отпустить конкурентов. Хозяева принимают вернувшийся в Лигу 1 «Лорьян» и настроены лишь забрать три очка. Два последних матча «Марселя» завершились поражением на выезде от «Лиона» (0:1) и разгромом «Фк Париж» (5:2).

«Лорьян» показал такой же результат за три тура, как и нынешний соперник, но пропустил в два раза больше мячей. Команде нужно снова привыкнуть к скоростям и футболу Лиги 1, поэтому она будет стараться в каждом матче добывать очки, чтобы пережить адаптацию и не оказаться в зоне вылета. В прошлом туре «Лорьян» был разгромлен на своем поле «Лиллем» (1:7), а ранее крупно обыграл «Ренн» (4:0).

Информация для ставок

«Лорьян» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» не проигрывает на своем поле уже девять поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Марсель» является большим фаворитом и наверняка одержит крупную победу в этой игре. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Пари.