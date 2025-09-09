«Марсель» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (9.09.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.35. Выбрать успех гостей можно по 7.7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 5.3.
14 сентября 2025, 18:00
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Марсель» выдал очень плохой старт сезона и за три тура набрал лишь три пункта. Команда идет в середине турнирной таблицы и обязана побеждать во всех следующих матчах, если не хочет очень далеко отпустить конкурентов. Хозяева принимают вернувшийся в Лигу 1 «Лорьян» и настроены лишь забрать три очка. Два последних матча «Марселя» завершились поражением на выезде от «Лиона» (0:1) и разгромом «Фк Париж» (5:2).
«Лорьян» показал такой же результат за три тура, как и нынешний соперник, но пропустил в два раза больше мячей. Команде нужно снова привыкнуть к скоростям и футболу Лиги 1, поэтому она будет стараться в каждом матче добывать очки, чтобы пережить адаптацию и не оказаться в зоне вылета. В прошлом туре «Лорьян» был разгромлен на своем поле «Лиллем» (1:7), а ранее крупно обыграл «Ренн» (4:0).
Информация для ставок
- «Лорьян» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Марсель» не проигрывает на своем поле уже девять поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Марсель» является большим фаворитом и наверняка одержит крупную победу в этой игре. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Пари.