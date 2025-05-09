«Милан» — «Болонья». Прогноз на матч чемпионата Италии (9.05.2025)

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сегодня, 01:10

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 2.6. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.45.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.95. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Милан» в данный момент занимает девятое место в таблице с 57 очками и на шесть баллов отстает от зоны еврокубков. Команда неплохо проявила себя в Лиге Чемпионов, она прошла до 1/16, где проиграла «Фейеноорду» (1:2). Две последние встречи «Милана» завершились победами над «Венецией» (2:0), и «Дженоа» (2:1).

«Болонья» выглядит достаточно неплохо в нынешнем сезоне, и идёт на седьмом месте с 62 баллами. До зоны еврокубков команде не хватает всего одного очка. Несмотря на результат сегодняшнего матча, команды встретятся ещё раз в финале Кубка Италии. В двух последних матчах «Болонья» разделила очки с «Удинезе» (0:0), и «Ювентусом» (1:1).

Информация для ставок

«Милан» проиграл один раз за пять прошедших встреч

«Болонья» выиграла шесть раз за десять игр

В четырёх из пяти матчей «Милана» забивала одна команда

Прогноз

«Милан» играет на своем стадионе и постарается использовать это преимущество, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Мостбет.