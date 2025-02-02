«Милан» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (02.02.2025)

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вчера, 09:12

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.87. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.75. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.68. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Милан» проиграл последний матч в Лиге чемпионов загребскому «Динамо» (1:2), но все равно сыграет в плей-офф. На данный момент для клуба гораздо важнее дерби с «Интером», несмотря на серьезное отставание от чемпиона Италии в 19 баллов. Победа важна как для самих футболистов, так и для болельщиков, которые больше всего ждут подобных поединков. Два последних матча «Милана» в чемпионате Италии завершились победой над «Пармой» (3:2) и поражением «Ювентусу» (0:2).

«Интер» отстает от лидера «Наполи» всего на три пункта и даже имеет игру в запасе, поэтому кроме принципиальности миланского дерби еще должен думать о турнирной таблице и борьбе за лидерство. «Сине-черные» определенно успешнее «Милана» в последние годы, но матчи с соседями по городу всегда даются очень трудно. В прошлой игре Лиги чемпионов «Интер» разобрался с «Монако» (3:0), а в Серии А разгромил на выезде «Лечче» (4:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» одержал девять побед в десяти последних выездных матчах

«Милан» выиграл последние две игры у «Интера», до этого потерпев три поражения подряд

Четыре последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» и «Интер» играют на общем стадионе, но вероятно скоро это поменяется. Предполагаем, что в этот раз оба коллектива смогут отличиться и рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на «обе забьют» по коэффициенту 1.68.