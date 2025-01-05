«Монца» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (05.01.2025)

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05 января 2025, 08:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Кальяри» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Монца» проводит свой самый слабый сезон в Серии А и может покинуть ее уже летом, если не изменит ситуацию. Коллектив набрал лишь 10 очков и занимает последнее место в таблице отставая от нынешнего соперника на четыре пункта. Хозяевам нужна только победа, чтобы подтянуться к конкурентам и вернуться в борьбу за выживание. Два последних матча «Монцы» завершились поражениями от «Пармы» и «Ювентуса» с одинаковым счетом (1:2).

«Кальяри» также имеет целую серию поражений и находится в похожей с «Монцой» ситуации. Клуб опережает соперника на четыре очка, но не имеет права проигрывать, иначе от преимущества мало что останется, что вряд ли хорошо отразится на эмоциональном состоянии футболистов. В прошлом туре «Кальяри» крупно уступил «Интеру» (0:3), а до этого проиграл «Венеции» (1:2).

Информация для ставок

«Монца» проиграла четыре последних игры с одинаковым счетом (1:2)

«Кальяри» проиграл пять матчей подряд, при этом забив лишь один мяч

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет примерно равным, и нерезультативным. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.