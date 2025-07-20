«Оренбург» — «ЦСКА». Прогноз на матч чемпионата России (21.07.2025)

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20 июля 2025, 13:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является « ЦСКА », поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.53. Сделать выбор в пользу «Оренбурга» предлагается по 6, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Оренбург» провёл прошлый сезон ужасно, и завершил его предпоследним с 19 заработанными очками, и должен был опуститься в ФНЛ , однако из-за проблем у «Факела» команда осталась в РПЛ . Две последние игры «Оренбурга» завершились поражениями от «Краснодара» (1:2), и «Рубина» (2:4).

« ЦСКА » завершил прошлый сезон на третьем месте, и сумел заработать 59 очков, что на восемь меньше, чем у победителя. Разница мячей положительная, 47 забитых, и 21 пропущенный. Два последних матча «армейцев» завершились победами над «ОФК Белград» (4:2), и «Краснодар» (1:0).

Информация для ставок

«Оренбург» не выигрывает на протяжении пяти матчей

« ЦСКА » имеет победную серию из шести игр

» имеет победную серию из шести игр Четыре последних встречи «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз также не уйдут с поля без голов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мостбет.