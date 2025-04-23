«Осасуна» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.04.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Осасуне», а коэффициент на их победу составляет 2.5. Успех «Севильи» оценивается по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.05.
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сегодня, 20:00
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Осасуна» имеет достаточно неплохой сезон, и сейчас идет на 11 месте, имея 41 очко. Отрыв от Лиги Конференций всего 3 очка, которые можно запросто заработать за этот матч. Команда поднялась в таблице благодаря беспроигрышной серии, состоящей из 4 матчей. Две последние игры команды закончились победой над «Жироной» (2:1), и «Вальядолид» (3:2).
«Севилья» занимает 15 строчку с 37 баллами. Команда опережает зону вылета на 6 очков, и отстает от 14 строчки на 2 пункта. После череды поражений клуб решил уволить главного тренера (Хавьера Гарсию Пимьенту). Два последних матча закончились поражением от «Валенсии» (0:1) и ничьёй с «Алавесом» (1:1).
Информация для ставок
- Из десяти матчей «Осасуны» пять закончились ничьёй
- «Севилья не побеждала на протяжении пяти матчей
- Три последние встречи между командами завершились ничьёй
Прогноз
Проанализировав состояние команд, мы предлагаем сделать ставку на победу хозяев за 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.