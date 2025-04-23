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«Осасуна» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.04.2025)

вчера, 22:12
Осасуна

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Осасуне», а коэффициент на их победу составляет 2.5. Успех «Севильи» оценивается по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 2.52 3.07 3.28
Pari 2.55 3.00 3.20

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Осасуна» имеет достаточно неплохой сезон, и сейчас идет на 11 месте, имея 41 очко. Отрыв от Лиги Конференций всего 3 очка, которые можно запросто заработать за этот матч. Команда поднялась в таблице благодаря беспроигрышной серии, состоящей из 4 матчей. Две последние игры команды закончились победой над «Жироной» (2:1), и «Вальядолид» (3:2).

«Севилья» занимает 15 строчку с 37 баллами. Команда опережает зону вылета на 6 очков, и отстает от 14 строчки на 2 пункта. После череды поражений клуб решил уволить главного тренера (Хавьера Гарсию Пимьенту). Два последних матча закончились поражением от «Валенсии» (0:1) и ничьёй с «Алавесом» (1:1).

Информация для ставок

  • Из десяти матчей «Осасуны» пять закончились ничьёй
  • «Севилья не побеждала на протяжении пяти матчей
  • Три последние встречи между командами завершились ничьёй

Прогноз

Проанализировав состояние команд, мы предлагаем сделать ставку на победу хозяев за 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.78 1.62 2.44 1.30 3.77
Pari 1.60 2.35
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
Не вижу победителя в этой встрече - предположу четвёртую подряд ничью - Х.
Гость
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