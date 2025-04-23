«Осасуна» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.04.2025)

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вчера, 22:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Осасуне», а коэффициент на их победу составляет 2.5. Успех «Севильи» оценивается по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.05.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Осасуна» имеет достаточно неплохой сезон, и сейчас идет на 11 месте, имея 41 очко. Отрыв от Лиги Конференций всего 3 очка, которые можно запросто заработать за этот матч. Команда поднялась в таблице благодаря беспроигрышной серии, состоящей из 4 матчей. Две последние игры команды закончились победой над «Жироной» (2:1), и «Вальядолид» (3:2).

«Севилья» занимает 15 строчку с 37 баллами. Команда опережает зону вылета на 6 очков, и отстает от 14 строчки на 2 пункта. После череды поражений клуб решил уволить главного тренера (Хавьера Гарсию Пимьенту). Два последних матча закончились поражением от «Валенсии» (0:1) и ничьёй с «Алавесом» (1:1).

Информация для ставок

Из десяти матчей «Осасуны» пять закончились ничьёй

«Севилья не побеждала на протяжении пяти матчей

Три последние встречи между командами завершились ничьёй

Прогноз

Проанализировав состояние команд, мы предлагаем сделать ставку на победу хозяев за 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.