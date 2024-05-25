«Осасуна» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2025)

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вчера, 02:18

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Вильярреалу», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Осасуны» оценивается по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.82. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.98. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Осасуна» провела достаточно ровный сезон и на данный момент занимает 11 место, а в заключительном туре не имеет турнирных задач. Команда набрала 44 очка и отстает на один пункт от «Алавеса», но вряд ли это слишком принципиально хозяевам. В игре с «Вильярреалом» болельщики будут гнать хозяев вперед в ожидании победы. Два последних матча «Осасуны» завершились разгромом «Атлетико» на выезде (4:1) и ничьей с «Мальоркой» (1:1).

«Вильярреал» мало проигрывает в последнее время, но отстает от «Бетиса» на четыре балла и уже не сможет догнать конкурента, с которым вела борьбу за место в еврокубках. На данный момент «желтая субмарина» набрала 52 балла, что вряд ли может считаться хорошим для клуба результатом, который хочет играть в Лиге чемпионов. В прошлом туре чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с мадридским «Реалом» (4:4), а ранее минимально обыграл на выезде «Жирону» (1:0).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Осасуна» забивала в шести из десяти последних матчах на своем стадионе

«Вилярреал» выиграл три последних поединка с «Осасуной»

Прогноз

Данный матч не решает для команд ничего существенного, поэтому предлагаем поверить в результативный футбол. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.