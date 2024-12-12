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ПАОК — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (12.12.2024)

12 декабря 2024, 09:00
ПАОК (Салоники)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ПАОК. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.96. Победа «Ференцвароша» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Лига Европы 2024/2025
ПАОК
Ференцварош
ВыигрышПроигрышНичьяПроигрышПроигрыш
5 : 0
завершен
12 декабря 2024, 20:45
четверг
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышПроигрыш

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

ПАОК набрал четыре очка и вряд ли может быть доволен своим положением, ведь находится на 27 месте в турнирной таблице. Чтобы побороться за плей-офф ПАОК нужно не только обыграть соперника из Венгрии, но и побеждать в двух оставшихся турах, которые пройдут немного позже, после зимнего перерыва. Два последних матча ПАОК завершились разгромами «Пасеррайкоса» (4:1) и «Эгалео» (7:1).

«Ференцварош» смог набрать девять очков в пяти турах и идет на 11 месте, отставая на один пункт сразу от четырех соперников. Коллектив определенно рассчитывает остаться в зоне плей-офф и для этого нуждается в баллах. В прошлом туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» одолел «Залаэгерсег» (1:0), а ранее на выезде уступил «Дебрецену» (4:5).

Информация для ставок

  • ПАОК выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из пяти последних матчей «Ференцвароша» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Ференцварош» проиграл только одну встречу из десяти последних

Прогноз

ПАОК максимально мотивирован и наверняка сможет хорошо начать этот поединок. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на победу греческого клуба в первом тайме по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
12 декабря 2024 в 09:10
ПАОК сейчас на своем стадионе набирает всего 33% баллов из всех возможных, а у Ференцвароша качественное нападение, сбалансированный состав и довольно стабильные результаты. "Зеленые орлы" умеют прибавлять во вторых таймах и это будет важным аспектом в предстоящей игре. В Лиге Европы у Ференцвароша во вторых таймах поучается забивать по 1,14 гола и это качественный результат, благодаря которому должны выстоять и в поединке с ПАОК.
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