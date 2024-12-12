ПАОК — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (12.12.2024)

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12 декабря 2024, 09:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ПАОК . Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.96. Победа «Ференцвароша» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

ПАОК набрал четыре очка и вряд ли может быть доволен своим положением, ведь находится на 27 месте в турнирной таблице. Чтобы побороться за плей-офф ПАОК нужно не только обыграть соперника из Венгрии, но и побеждать в двух оставшихся турах, которые пройдут немного позже, после зимнего перерыва. Два последних матча ПАОК завершились разгромами «Пасеррайкоса» (4:1) и «Эгалео» (7:1).

«Ференцварош» смог набрать девять очков в пяти турах и идет на 11 месте, отставая на один пункт сразу от четырех соперников. Коллектив определенно рассчитывает остаться в зоне плей-офф и для этого нуждается в баллах. В прошлом туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» одолел «Залаэгерсег» (1:0), а ранее на выезде уступил «Дебрецену» (4:5).

Информация для ставок

ПАОК выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах Три из пяти последних матчей «Ференцвароша» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ференцварош» проиграл только одну встречу из десяти последних

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