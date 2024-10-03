ПАОК — ФКСБ. Прогноз на матч Лиги Европы (3.10.2024)

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вчера, 18:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ПАОК . Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа ФКСБ оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

ПАОК проиграл первый тур Лиги Европы и теперь на своем поле хочет реабилитироваться перед своими же болельщиками и в игре с ФКСБ является фаворитом. Команда идет на третьем месте с 13 баллами и отстает на один балл от лидера, поэтому должен правильно распределять свои ресурсы. Потеря очков в этом матче не сулит ничего хорошего хозяевам в плане турнирного положения. Два последних матча ПАОК завершились поражениями от «Ариса» (0:1) в чемпионате и «Галатасарая» в Лиге Европы (1:3).

ФКСБ смог пробиться в Лигу Европы, что является неплохим результатом, а в первом туре смог добиться победы и теперь рассчитывает продлить свой успех. Тем не менее, соперник у команды очень сложный и на своем поле играет первым номером. Любой результат кроме поражения станет для гостей приемлемым результатом. Два последних матча в чемпионате ФКСБ завершились победой от «Сепси» (1:0) и ничьей с «Петролул» (1:1).

Информация для ставок

ПАОК проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах Пять из семи последних матчей на везде ФКСБ завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

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