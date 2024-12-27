«Парма» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (28.12.2024)

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27 декабря 2024, 18:44

Ставки букмекеров

«Парма» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.1. На успех «Монцы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Пари по 3.1, в то время как ничья стоит 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Парма» выглядит не очень уверенно и не может чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. На данный момент коллектив располагается лишь на 15 месте с 15 баллами и нуждается в очках. В игре с последней командой таблицы Серии А от хозяев будут ждать только победного исхода. Два последних матча «Пармы» завершились поражениями от «Ромы» (0:5) и «Вероны» (2:3).

«Монца» в нынешнем сезоне выступает в разы хуже, чем в двух последних и закономерно обитает на последнем месте с 10 баллами. От спасительного 15 места клуб отделяет уже пять очков, поэтому гостям нужно постараться играть более стабильно. В прошлом туре чемпионата Италии «Монца» уступила «Ювентусу» (1:2), а ранее проиграла и «Лечче» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Пармы» завершились исходом «обе забьют»

«Монца» выиграла лишь один матч из десяти последних на выезде

Два последних матча между клубами завершились ничьими

Прогноз

Команды в личных встречах не могут определить победителя и есть вероятность повторения подобного исхода. Рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 3.55.