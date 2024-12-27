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«Парма» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (28.12.2024)

27 декабря 2024, 18:44
Парма

Ставки букмекеров

«Парма» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.1. На успех «Монцы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Пари по 3.1, в то время как ничья стоит 3.55.

Италия. Серия А 2024/2025
Парма
Монца
ПроигрышПроигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
2 : 1
завершен
28 декабря 2024, 17:00
суббота
ПроигрышПроигрышПроигрышНичьяНичья

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Парма» выглядит не очень уверенно и не может чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. На данный момент коллектив располагается лишь на 15 месте с 15 баллами и нуждается в очках. В игре с последней командой таблицы Серии А от хозяев будут ждать только победного исхода. Два последних матча «Пармы» завершились поражениями от «Ромы» (0:5) и «Вероны» (2:3).

«Монца» в нынешнем сезоне выступает в разы хуже, чем в двух последних и закономерно обитает на последнем месте с 10 баллами. От спасительного 15 места клуб отделяет уже пять очков, поэтому гостям нужно постараться играть более стабильно. В прошлом туре чемпионата Италии «Монца» уступила «Ювентусу» (1:2), а ранее проиграла и «Лечче» (1:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Пармы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Монца» выиграла лишь один матч из десяти последних на выезде
  • Два последних матча между клубами завершились ничьими

Прогноз

Команды в личных встречах не могут определить победителя и есть вероятность повторения подобного исхода. Рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 3.55.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
27 декабря 2024 в 18:48
Ставлю согласно статистике , и считаю , что будет обмен голами - ОЗ.
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