«Парма» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (16.09.2024)

Ставки букмекеров
«Парма» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.3. На успех «Удинезе» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Пари по 3.25, в то время как ничья стоит 3.4.
|
2 : 3
завершен
16 сентября 2024, 19:30
понедельник
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.98. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.85. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Парма» после трех туров набрала четыре очка, что говорит о том, что коллектив старается как можно быстрее адаптироваться к Серии А спустя несколько лет. Команда делает особенный упор на поединках на своем поле, поэтому в матче с «Удинезе» настраивается на победу, которая помогла бы продвинуться выше по таблице. Два последних матча «Пармы» завершились поражением от «Наполи» (1:2) и успехом на своем стадионе с «Миланом» (2:1).
«Удинезе» показал отличный результат в стартовых трех турах и набрал семь очков в Серии А. Команда идет на пятом месте в чемпионате, а в случае победы и вовсе может стать лидером чемпионата, что является отличной мотивацией для гостей. Матч будет напряженным, ведь командам есть что терять. В прошлом туре «Удинезе» выиграл на своем поле у «Комо» (1:0), а ранее одолел «Удинезе» (2:1).
Информация для ставок
- «Удинезе» не проигрывает уже четыре матча подряд
- «Удинезе» выиграл только три матча на выезде из десяти последних
- Клуб из Удине проиграл три из пяти матчей с «Пармой» при одной победе
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды в личных встречах очень много забивают друг другу и этим можно воспользоваться в выборе ставки. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Пари.