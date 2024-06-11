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Португалия – Ирландия. Прогноз на международный товарищеский матч (11.06.2024)

вчера, 18:15
Португалия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Успех Ирландии оценивается за 14, а на ничью можно поставить по коэффициенту 6.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.3. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Португалия на днях проиграла товарищескую игру команде Хорватии (1:2), однако вряд ли стоит воспринимать поединок серьезно. Никто из участников Евро 2024 не хочет показывать свои заготовки, что приводит к упрощенным сценариям развития поединка. В игре с Ирландией, хозяева постараются на победной ноте завершить серию дружественных матчей и уже стартовать на турнире.

Сборная Ирландии не примет участие на Евро 2024, но недавно порадовала победой над участником турнира Венгрией (2:1). Тем не менее, тренерскому штабу и футболистам придется очень много работать, чтобы иметь шансы пробиться на ЧМ 2026 в квалификации, которая начнется уже осенью этого года. В еще одном товарищеском матче Ирландия минимально уступила Швейцарии (0:1).

Информация для ставок

  • Сборная Португалии выиграла восемь из десяти последних матчей при двух поражениях
  • Четыре из пяти последних матчей Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Португалия выиграла два из пяти последних матчей у Ирландии
  • Четыре из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Португалия обязана побеждать своего соперника, чтобы не подрывать уверенность в своих силах перед турниром. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:59
Если бы была возможность то сделал бы ставку оба тайма Тм 2,5
Гость
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