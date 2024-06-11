Португалия – Ирландия. Прогноз на международный товарищеский матч (11.06.2024)

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вчера, 18:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Успех Ирландии оценивается за 14, а на ничью можно поставить по коэффициенту 6.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.3. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Португалия на днях проиграла товарищескую игру команде Хорватии (1:2), однако вряд ли стоит воспринимать поединок серьезно. Никто из участников Евро 2024 не хочет показывать свои заготовки, что приводит к упрощенным сценариям развития поединка. В игре с Ирландией, хозяева постараются на победной ноте завершить серию дружественных матчей и уже стартовать на турнире.

Сборная Ирландии не примет участие на Евро 2024, но недавно порадовала победой над участником турнира Венгрией (2:1). Тем не менее, тренерскому штабу и футболистам придется очень много работать, чтобы иметь шансы пробиться на ЧМ 2026 в квалификации, которая начнется уже осенью этого года. В еще одном товарищеском матче Ирландия минимально уступила Швейцарии (0:1).

Информация для ставок

Сборная Португалии выиграла восемь из десяти последних матчей при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Португалия выиграла два из пяти последних матчей у Ирландии

Четыре из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Португалия обязана побеждать своего соперника, чтобы не подрывать уверенность в своих силах перед турниром. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.