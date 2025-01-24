«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2025)

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сегодня, 16:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «РБ Лейпциг» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«РБ Лейпциг» смог выиграть «матч престижа» в Лиге чемпионов, обыграв «Спортинг» (2:1) и набрал первые очки в предпоследнем туре. В чемпионате Германии команда располагается на пятом месте с 31 баллом и целых 10 очков уступает нынешнему сопернику. Победа хозяев позволит вновь поверить в собственные силы и побороться за места повыше в таблице. В еще одной недавней встрече «РБ Лейпциг» поделил очки на выезде с «Бохумом» (3:3).

«Байер» прервал довольно длинную серию побед во всех турнирах обидным поражением в Лиге чемпионов от «Атлетико» (1:2). Тем не менее, команда выйдет в плей-офф турнира, а в Бундеслиге является главным преследователем «Баварии» и занимает второе место с 41 пунктом. Потеря очков в этом матче может позволить мюнхенскому клуб уйти вперед, что будет очень неприятным моментом для клуба из Леверкузена. В крайней встрече чемпионата Германии «Байер» одолел «Боруссию» М (3:1).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» одержал на своем поле четыре победы подряд

«Байер» выиграл девять из десяти последних матчей при одном поражении во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет ярким и результативным, а победителем станет более удачливый претендент. Рекомендуем поставить на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.