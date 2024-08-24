«РБ Лейпциг» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (24.08.2024)

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сегодня, 00:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.25. Поставить на «Майнц» можно за 11.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«РБ Лейпциг» все еще надеется навязать борьбу за чемпионство в этом сезоне и для этого нужно хорошо сыграть в первых турах. В домашней игре с «Бохумом» хозяева являются большими фаворитами и наверняка будут играть первым номером с большим давлением на ворота соперника. Два последних поединка «РБ Лейпциг» завершились крупной победой над «Эссеном» (4:1) в кубке Германии и ничьей с « ПСЖ » в товарищеской игре.

«Бохум» мог покинуть Бундеслигу, но за счет победы в стыковых матчах остался в элитном дивизионе и будет радовать болельщиков своей игрой именно здесь. Команда очень много пропускала раньше и над этим работал тренерский штаб. В игре с таким серьезным соперником как «РБ Лейпциг» можно будет понаблюдать, что из этого вышло. Коллектив уже успел вылететь из кубка Германии, а ранее в товарищеской игре разгромил французский «Гавр» (6:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Бохум» забивал в девяти последних выездных встречах во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл три из пяти последних матчей у «Бохума» при одном поражении

Прогноз

«РБ Лейпциг» будет играть с первых минут на победу в этой встрече и обязан набирать максимум очков. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.