«Реал» Мадрид – «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (25.05.2024)

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вчера, 11:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.28. Победа «Бетиса» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Реал» Мадрид давно завоевал чемпионство и сейчас все мысли о финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд. Команда точно будет беречь своих лидеров, поэтому Карло Анчелотти выпустит практически резервный состав, ведь такое решение полезное со всех сторон. Тем не менее, команда все равно будет считаться большим фаворитом в игре с нестабильным в нынешнем сезоне «Бетисом». В прошлом туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (4:4), а ранее разгромил «Алавес» (5:0).

«Бетис» закончит сезона на седьмом месте и ничего этому помешать уже неспособно. «Бело-зеленые» набрали 56 баллов, и разница между соседними в таблице командами с обеих сторон составляет четыре пункта. Гости постараются как минимум не проиграть «Реалу» и с хорошим настроением закончить нынешний сезон. В прошлом туре «Бетис» уступил на своем поле «Реалу» Сосьедад (0:2), а ранее сыграл вничью с «Лас-Пальмас» (2:2).

Информация для ставок

«Бетис» проиграл только три встречи на выезде из десяти последних

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничьими

Четыре из пяти поединков команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Мадрид будет играть расслабленно и как минимум одному забитому мячу «Бетиса» наверняка найдется место. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.