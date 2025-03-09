«Реал» Сосьедад — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (9.03.2025)

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сегодня, 18:11

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Севильи» зайдет коэффициенту 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Реал» Сосьедад заметно улучшил свои результаты в сезоне, однако в последних поединках вновь выглядел блекло. Команда борется за четвертьфинал Лиги Европы и первый матч на своем поле с «Манчестер Юнайед» закончился ничейным счетом (1:1). В игре с «Севильей» на своем поле хозяева попробуют порадовать своих болельщиков и подняться выше со своего десятого текущего места. В еще одной недавней игре «Реал» Сосьедад крупно проиграл «Барселоне» (0:4).

«Севилья» продолжает добиваться всех результатов кроме побед, хотя за редким случаем может и набрать три пункта. Команда обосновалась на 13 месте в Ла Лиге с 33 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на один балл. В случае победы гости обойдут «Реал» Сосьедад в турнирной таблице, а поражение может понизить их на одну ступеньку. Два последних матча «Севильи» завершились ничьими с «Райо Вальекано» и «Мальоркой» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад одержал пять побед в десяти встречах за последнее время

«Севилья» сыграла вничью пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Реала» Сосьедад

Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Реал» Сосьедад вновь хочет побеждать и на своем поле с «Севильей» имеет на это огромные шансы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.4.