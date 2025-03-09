«Реал» Сосьедад — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (9.03.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Севильи» зайдет коэффициенту 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Реал» Сосьедад заметно улучшил свои результаты в сезоне, однако в последних поединках вновь выглядел блекло. Команда борется за четвертьфинал Лиги Европы и первый матч на своем поле с «Манчестер Юнайед» закончился ничейным счетом (1:1). В игре с «Севильей» на своем поле хозяева попробуют порадовать своих болельщиков и подняться выше со своего десятого текущего места. В еще одной недавней игре «Реал» Сосьедад крупно проиграл «Барселоне» (0:4).
«Севилья» продолжает добиваться всех результатов кроме побед, хотя за редким случаем может и набрать три пункта. Команда обосновалась на 13 месте в Ла Лиге с 33 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на один балл. В случае победы гости обойдут «Реал» Сосьедад в турнирной таблице, а поражение может понизить их на одну ступеньку. Два последних матча «Севильи» завершились ничьими с «Райо Вальекано» и «Мальоркой» с одинаковым счетом (1:1).
Информация для ставок
- «Реал» Сосьедад одержал пять побед в десяти встречах за последнее время
- «Севилья» сыграла вничью пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Реала» Сосьедад
- Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Реал» Сосьедад вновь хочет побеждать и на своем поле с «Севильей» имеет на это огромные шансы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.4.