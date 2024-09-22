«Ростов» — «Динамо» Махачкала. Прогноз на матч чемпионата России (22.09.2024)

1726955012

22 сентября 2024, 00:43

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.53. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 6.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Ростов» старается не отставать от группы лидеров и пока это у команды получается довольно неплохо. Коллектив набрал 11 очков, что позволяет ему занимать седьмое место с отставанием от ближайшего соперника на три пункта. В случае победы над новичком РПЛ хозяева наверняка смогут приблизиться к кому-нибудь из прямых конкурентов. Два последних матча «Ростова» завершились домашней победой над «Оренбургом» (3:1) и поражением от «Краснодара» (0:2).

«Динамо» Махачкала оказалось достаточно боевитым коллективом и девятое место с девятью баллами в активе в такой ситуации можно считать хорошим результатом. Тем не менее, расслабляться гостям очень рано и нужно попробовать забрать у «Ростова» очки на его поле, что сделать будет непросто. В матче кубка России «Динамо» Махачкала по пенальти уступило московскому одноименному клубу (2:3), а в чемпионате отобрало очки у «Спартака» (1:1).

Информация для ставок

«Ростов» не проигрывает на своем поле уже восемь поединков подряд

«Динамо» Махачкала выиграло лишь три поединка из десяти последних

Два последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ростов» хорошо играет на своем поле и в этот раз наверняка не подарит серьезных шансов сопернику. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.53.