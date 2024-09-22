«Ростов» — «Динамо» Махачкала. Прогноз на матч чемпионата России (22.09.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.53. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 6.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.3.
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0 : 0
завершен
22 сентября 2024, 16:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Ростов» старается не отставать от группы лидеров и пока это у команды получается довольно неплохо. Коллектив набрал 11 очков, что позволяет ему занимать седьмое место с отставанием от ближайшего соперника на три пункта. В случае победы над новичком РПЛ хозяева наверняка смогут приблизиться к кому-нибудь из прямых конкурентов. Два последних матча «Ростова» завершились домашней победой над «Оренбургом» (3:1) и поражением от «Краснодара» (0:2).
«Динамо» Махачкала оказалось достаточно боевитым коллективом и девятое место с девятью баллами в активе в такой ситуации можно считать хорошим результатом. Тем не менее, расслабляться гостям очень рано и нужно попробовать забрать у «Ростова» очки на его поле, что сделать будет непросто. В матче кубка России «Динамо» Махачкала по пенальти уступило московскому одноименному клубу (2:3), а в чемпионате отобрало очки у «Спартака» (1:1).
Информация для ставок
- «Ростов» не проигрывает на своем поле уже восемь поединков подряд
- «Динамо» Махачкала выиграло лишь три поединка из десяти последних
- Два последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ростов» хорошо играет на своем поле и в этот раз наверняка не подарит серьезных шансов сопернику. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.53.