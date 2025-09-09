  • Поиск
«Рубин» — «Динамо» Махачкала. Прогноз на матч чемпионата России. (9.09.2025)

вчера, 19:11
Рубин (Казань)

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Динамо» Махачкала оценивается за 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Россия. Премьер-Лига 2025/2026
Рубин
Динамо
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
12 сентября 2025, 19:00
пятница
ВыигрышПроигрышПроигрышНичьяВыигрыш
Марафон 2.08 3.32 3.86

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.58. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Рубин» потерял нить своей игры и последние результаты команды оставляют желать лучшего. Коллектив перед стартом очередного тура занимает седьмое место и лишь по дополнительным характеристикам уступает «Спартаку». В случае домашней победы в этом туре у хозяев будут шансы обойти некоторых соперников по турнирной таблице, что мотивирует дополнительно. Два последних матча «Рубина» завершились ничьей с «Оренбургом» (2:2) и поражением на выезде от «Ахмата» (0:2).

«Динамо» Махачкала и вовсе не отличается стабильностью, а сейчас отстает от «Рубина» на три очка, а зону вылета опережает всего на один пункт. Сложно представить за счет чего гости рассчитывают набрать очки в Казани, но даже ничья будет вполне приемлема в контексте набора баллов на длинной дистанции. В прошлой игре «Динамо» Махачкала минимально обыграла московское «Динамо» (1:0), а ранее справилось на выезде с «Ростовом» (3:1).

Информация для ставок

  • «Динамо» Махачкала выиграло пять из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Рубин» одержал семь побед в десяти последних матчах в чемпионате России
  • Казанский клуб выиграл все четыре поединка у соперника из Махачкалы

Прогноз

Предполагаем, что матч будет достаточно интересным, но казанский клуб будет иметь преимущество и реализует его. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу «Рубина» по коэффициенту 2.05.

Марафон 1.99 1.77 1.58 2.41 1.25 3.72
 
