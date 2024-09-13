«Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (13.09.2024)

1726182475

сегодня, 02:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Крыльев Советов» оценивается за 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Рубин» показывает средние результаты и пытается не сильно отставать от группы лидеров. На данный момент команда занимает восьмое место с 10 очками проигрывает семь пунктов лидеру «Зениту», но опережает на два очка нынешнего соперника. В игре с «Крыльями Советов» хозяева рассчитывают на победу, иначе группа лидеров может уйти далеко вперед. Два последних матча «Рубина» завершились минимальным поражением от «Спартака» (0:1) и победой в кубке России над «Факелом» (2:0).

«Крылья Советов» набрали шесть очков в семи турах, что нельзя назвать хорошим результатом, но команде удается занимать 10 место, ведь многие коллективы выступают еще хуже. В выездной игре с «Рубином», гости постараются зацепиться за баллы, но в случае поражения они могут потерять сразу несколько позиций. В прошлом туре «Крылья Советов» уступили «Динамо» Махачкала (0:1), а в кубке крупно проиграли «Динамо» Москва (1:5).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Рубина» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Крылья Советов» проиграли четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень сложным и напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.