Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Шотландия – Польша. Прогноз на матч Лиги наций (5.09.2024)

05 сентября 2024, 01:24
Шотландия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Шотландии линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.08.

Форма команд

Шотландия очень неважно выступила на Евро 2024 и покинула турнир после группового этапа. Теперь коллективу важно вернуть свою игру, которую она демонстрировала в квалификации и в домашней игре с Польшей стартовать с победы, ведь в дивизионе А без побед задержаться будет очень проблематично. В прошлой игре сборная Шотландии минимально уступила Венгрии (0:1), а ранее разошлась миром со Швейцарией (1:1).

Сборная Польши стала первой командой, которая еще на групповом этапе чемпионата Европы потеряла шансы на выход и это безусловно можно назвать провалом. Тем не менее, время идет и команде нужны новые вызовы, например закрепиться в Лиге А. Для этого гостям важно набирать очки с прямым конкурентом, коим является Шотландия. В прошлой игре Польша сыграла вничью с Францией (1:1), а до этого уступила Австрии (1:3).

Информация для ставок

  • Шотландия выиграла один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Сборная Польши выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились ничьими

Прогноз

Сборные имеют примерно равную историю отношений, поэтому предполагаем, что в этой встрече сыграет домашняя поддержка Шотландии болельщиками. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
05 сентября в 07:38
Сборная Шотландии не должна как минимум проиграть в этом матче. Они всегда играют лучше дома с поддержкой своих болельщиков и мотивация у хозяев выше. Сборная польши на выезде ничего не показывает и не забивает больше 1 гола. Очные встречи все были ничейными 1-1, 2-2 это еще в далеком 2015 году. Сегодня может повториться мировой исход или минимальная победа хозяев - они это заслужили. Мой прогноз: 1Х
Варвар7
Варвар7
05 сентября в 03:34
Команды часто расходятся миром - ничья - Х.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 