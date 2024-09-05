Шотландия – Польша. Прогноз на матч Лиги наций (5.09.2024)

1725488668

05 сентября 2024, 01:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Шотландии линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.08.

Форма команд

Шотландия очень неважно выступила на Евро 2024 и покинула турнир после группового этапа. Теперь коллективу важно вернуть свою игру, которую она демонстрировала в квалификации и в домашней игре с Польшей стартовать с победы, ведь в дивизионе А без побед задержаться будет очень проблематично. В прошлой игре сборная Шотландии минимально уступила Венгрии (0:1), а ранее разошлась миром со Швейцарией (1:1).

Сборная Польши стала первой командой, которая еще на групповом этапе чемпионата Европы потеряла шансы на выход и это безусловно можно назвать провалом. Тем не менее, время идет и команде нужны новые вызовы, например закрепиться в Лиге А. Для этого гостям важно набирать очки с прямым конкурентом, коим является Шотландия. В прошлой игре Польша сыграла вничью с Францией (1:1), а до этого уступила Австрии (1:3).

Информация для ставок

Шотландия выиграла один поединок из десяти последних во всех турнирах

Сборная Польши выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились ничьими

Прогноз

Сборные имеют примерно равную историю отношений, поэтому предполагаем, что в этой встрече сыграет домашняя поддержка Шотландии болельщиками. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Мостбет.