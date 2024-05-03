«Торино» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (03.05.2024)

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сегодня, 11:14

Ставки букмекеров

«Болонья» является небольшим фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.85. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 2.95.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.5. Сделать свой выбор на вариант «обе забьют» можно по 2.25.

Форма команд

«Торино» в последних поединках не радует болельщиков победами и откровенно доигрывает чемпионат. Команда идет на десятом месте с 46 баллами и не претендует на серьезные места, отставая даже от ближайшего соперника на четыре пункта. В матче с «Болоньей», которая проводит один из самых ярких сезонов и истории, хозяевам придется постараться, чтобы набрать очки. Два последних поединка «Торино» завершились поражением от «Интера» (0:2) и ничьей с «Фрозиноне» (0:0).

«Болонья» идет почти без поражений в последних турах Серии А и практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов. Коллектив занимает четвертое место с 63 баллами и отстает от «Ювентуса» всего на два пункта. В случае победы, гости вероятно могут замахнуться и на третье место с бронзовыми медалями если сможет успешно завершить сезон. В прошлом туре «Болонья» сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), а ранее на выезде переиграла «Рому» (3:1).

Информация для ставок

«Торино» не может выиграть уже четыре поединка подряд

«Болонья» проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при двух ничьих

Семь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матчи этих команд никогда не отличались изобилием забитых мячей и в этот раз также не стоит ждать голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.