«Тоттенхэм» — «Эльфсборг». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 03:35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 7.6, а победа «Эльфсборга» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за место в топ-8 и на данный момент занимает шестое место с 14 баллами. Тем не менее, этого может не хватить для общего успеха, поэтому клубу из Лондона очень важно победить, чтобы не зависеть от результатов других поединков. Если хозяева исключат недооценку соперника, то у них не должно возникнуть проблем с набором баллов. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились поражением от «Лестера» (1:2) и победой в Лиге Европы над «Хоффенхаймом» (3:2).

«Эльфсборг» за семь туров смог набрать 10 очков и занимает 20 место, что разумеется, не гарантирует клубу плей-офф. Команде придется противостоять одному из фаворитов турнира на выезде и необходимо набирать очки, иначе с большой вероятностью ее подвинут на несколько позиций, поэтому положение крайне затруднительное. Два последних матча «Эльфсборга» завершились победой над «Ниццей» в Лиге Европы (1:0) и поражением в товарищеской игре со «Сталь Мелец» (0:2).

Информация для ставок

Пять последних выездных матчей «Эльфсборга» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Тоттенхэм» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти домашних матчей «шпор» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке предлагаем поверить в хозяев, ведь им также есть за что бороться. Рекомендуем сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.