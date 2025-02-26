«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «шпор» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
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0 : 1
завершен
26 февраля 2025, 22:30
среда
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.
Форма команд
«Тоттенхэм» выступает крайне слабо в этом сезоне и может не попасть в зону еврокубков по его итогам. На данный момент лондонский клуб располагается на 13 месте с 33 баллами и на 11 пунктов отстает от нынешнего соперника. В двух последних матча «Тоттенхэм» добивался побед над «Ипсвичем» на выезде (4:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).
«Манчестер Сити» начал побеждать более слабых по классу соперников, однако ключевые поединки все еще проигрывает. Команда вылетел от мадридского «Реала» из Лиги чемпионов (2:3, 1:3) а в АПЛ идет только на пятом месте с 44 баллами. Победа в этой встрече гарантированно переместит «горожан» на ступеньку вперед. В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (0:2).
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при пяти победах
- Семь из десяти домашних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Сити» проиграл три из пяти последних матчей со «шпорами» при двух победах
Прогноз
Предполагаем, что «Манчестер Сити» сделал выводы о последних матчах и на этот раз окажется сильнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу «горожан» в этой встрече по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.