«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2025)

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26 февраля 2025, 20:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «шпор» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Тоттенхэм» выступает крайне слабо в этом сезоне и может не попасть в зону еврокубков по его итогам. На данный момент лондонский клуб располагается на 13 месте с 33 баллами и на 11 пунктов отстает от нынешнего соперника. В двух последних матча «Тоттенхэм» добивался побед над «Ипсвичем» на выезде (4:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Манчестер Сити» начал побеждать более слабых по классу соперников, однако ключевые поединки все еще проигрывает. Команда вылетел от мадридского «Реала» из Лиги чемпионов (2:3, 1:3) а в АПЛ идет только на пятом месте с 44 баллами. Победа в этой встрече гарантированно переместит «горожан» на ступеньку вперед. В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (0:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при пяти победах

Семь из десяти домашних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» проиграл три из пяти последних матчей со «шпорами» при двух победах

Прогноз

Предполагаем, что «Манчестер Сити» сделал выводы о последних матчах и на этот раз окажется сильнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу «горожан» в этой встрече по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.