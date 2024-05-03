«Тулуза» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (03.05.2024)

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сегодня, 11:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Тулузы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.17. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Монпелье» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.6. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.53.

Форма команд

«Тулуза» имеет целую серию матчей без поражений и спокойно завершает сезон в середине турнирной таблицы. В активе клуба 40 очков, что позволяет ему занимать десятое место и на три пункта опережает нынешнего соперника. Победа может приблизить хозяев к конкурентам, но вряд ли существенно изменит положение в турнирной таблице. Два последних поединка «Тулузы» завершились выездной победой над «Лорьяном» (2:1) и ничьей с «Марселем» (2:2).

«Монпелье» также стабилизировал свои результаты, сведя количество поражений к минимуму. Коллектив идет на 12 месте с 37 баллами, и зона вылета ему не угрожает, поэтому повода для переживаний у болельщиков нет. Гости постараются показать качественный футбол и уехать с набранными баллами после этого тура. В прошлой игре «Монпелье» поделил очки с «Нантом» (1:1), а ранее одолел на выезде «Реймс» (2:1).

Информация для ставок

«Тулуза» не проигрывает уже пять поединков подряд

«Монпелье» уступил в трех выездных поединках из десяти последних

«Тулуза» проиграла три из пяти последних матчей «Монпелье»

Пять из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет вязким и сложным для обеих команд и вряд ли порадует зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет», несмотря на статистику личных встреч, можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.