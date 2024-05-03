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«Тулуза» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (03.05.2024)

сегодня, 11:24
Монпелье

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Тулузы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.17. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Монпелье» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.6. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.53.

Форма команд

«Тулуза» имеет целую серию матчей без поражений и спокойно завершает сезон в середине турнирной таблицы. В активе клуба 40 очков, что позволяет ему занимать десятое место и на три пункта опережает нынешнего соперника. Победа может приблизить хозяев к конкурентам, но вряд ли существенно изменит положение в турнирной таблице. Два последних поединка «Тулузы» завершились выездной победой над «Лорьяном» (2:1) и ничьей с «Марселем» (2:2).

«Монпелье» также стабилизировал свои результаты, сведя количество поражений к минимуму. Коллектив идет на 12 месте с 37 баллами, и зона вылета ему не угрожает, поэтому повода для переживаний у болельщиков нет. Гости постараются показать качественный футбол и уехать с набранными баллами после этого тура. В прошлой игре «Монпелье» поделил очки с «Нантом» (1:1), а ранее одолел на выезде «Реймс» (2:1).

Информация для ставок

  • «Тулуза» не проигрывает уже пять поединков подряд
  • «Монпелье» уступил в трех выездных поединках из десяти последних
  • «Тулуза» проиграла три из пяти последних матчей «Монпелье»
  • Пять из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет вязким и сложным для обеих команд и вряд ли порадует зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет», несмотря на статистику личных встреч, можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:32
Тулузу и Монпелье на данный момент можно назвать не только крепкими середняками Лиги 1, но и соседями по турнирной таблице. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, которые ещё в теории могут отобраться в еврокубки. Но и условная ничейка не станет катастрофой ни для одной из команд. Поэтому в исход данной битвы не полезу. Остановлюсь на ставке "Обе забьют". Выше уже было сказано, что оба коллектива в среднем за игру забивают чаще одного раза. Сейчас отмечу, что и пропускают Тулуза с Монпелье больше одного мяча за матч в среднем. А в трёх из четырёх крайних очных поединках ставка на ОЗ залетала на ура. Ждём минимум по точному удару с каждой стороны и сейчас.
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